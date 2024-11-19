CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşananları eleştirerek, hükümetin halkın demokrasi mücadelesi karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını vurguladı.

Solyalı açıklamasında, “CTP, erken seçim çaredir iddiasından asla vazgeçmedi. Gerçek de budur. Erken seçim önergesi meclise sunulmuştur. Bunun gündeme gelmesi ve en erken zamanda halk iradesine başvurulması için yine toplumun tüm kesimleri ile birlikte mücadelesini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Solyalı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

18 Ekim’de yapılan Meclis Başkanlığı seçiminin hukuka uygun olmadığı ve tekrarlanması gerektiği iddiası -resmi gazete ilanları, tebrik mesajları, resepsiyonlara rağmen- dün itibarı ile Hükumet tarafından ve tüm inadına rağmen Ziya Bey tarafından kabul edilmiş oldu. Bunun başka izahı yoktur!

Ziya Bey’in sabah istifa edip öğlen aday olmasını kendinin ve partisinin siyasi etik ve değerlerine havale ediyorum.

Yaşananlar maalesef makamların saygınlığını da ciddi şekilde erozyona uğrattı! Toplumu yordu!

UBP attı tutturamadı- YDP attı tutturamadı; DP sessizliğini korudu, yeter ki koltuk sallanmasın!!

Halk bunları hep gördü!

Bu süreçte sadece CTP hukuk ve demokrasi için mücadele etmedi. Toplumun önemli kesimleri – sivil toplumdan şahıslara, toplumun önde gelen kanaat önderlerine kadar bu mücadelenin doğru olduğunu ve özellikle parlamenter demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve baskı kurdu.

İyi ki de bu mücadele hep birlikte verildi!

Demokrasi ve hukuka dayalı yönetim şeklinin zayıfladığı, oldu bittiler ile yönetilmenin normalleştiği ülkelerde yargıdan ekonomiye, üretimden güvenliğe sorunların katlandığını çok somut olarak görüyoruz!

Günün sonunda halka 1.5 ay kaybettirmelerine, büyük iddialar ortaya atmalarına, asla geri adım atmayız demelerine rağmen UBP-DP-YDP hükümeti ve Ziya bey geri adım attı.

CTP, yapılan 16 turda gösterilen hükumet adaylarına oy vermedi.

Hükümet mensubu milletvekilleri -dün dahil (27/29)- hiçbir zaman tam olarak adaylarına sahip çıkmadı!

Sorunun hükümet krizi olduğunu, parlamenter rejimin; bunu bahane yapmak sureti ile tartışmaya açılması ve başkanlık rejimi ithal edilmesinin tehlikeli olduğunu sürekli vurguladık.

Bugün çeşitli eleştiriler olabilir. Ünal Bey’i parlatma girişimleri de çok sırıtıyor.

Bu sürede Bakanlar Kurulu yetkili olmasına rağmen hiç iş çıkarmadı. “Başkanlık Krizini” bahane edip halkın faydasına hiçbir karar üretmedi.

Sonuçta, toplumun önemli bir kesiminin verdiği hukuk ve demokrasi mücadelesi başarı ile sonuçlandı. Meclise yapılan darbe girişimi püskürtüldü!

CTP, erken seçim çaredir iddiasından asla vazgeçmedi. Gerçek de budur. Erken seçim önergesi meclise sunulmuştur. Bunun gündeme gelmesi ve en erken zamanda halk iradesine başvurulması için yine toplumun tüm kesimleri ile birlikte mücadelesini sürdürecektir.

Bununla ilgili herhangi bir şüphe duyulmamalı, manipülasyonlara ve algı yöneticilere prim verilmemelidir! Gerçekler, kurgulardan ve algı operasyonlarından ayıklanmalıdır!

CTP'nin ittifakı halkladır. Herhangi bir telkin, müdahale vs yakıştırması gerçekten çok uzak olduğu gibi halkın verdiği mücadeleyi de zayıflatır ve tehlikelidir.

Halk, başarıya ulaşmıştır! Bunun özgüveni yıpratılamaz.

Demokrasi yolunda mücadele veren, fikir beyan edip Hükumet üzerinde baskı kuran ve demokratik ilkelere sahip çıkan herkese ayrıca teşekkür ediyorum.