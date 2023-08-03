CTP, enerjide doğrudan alımı mahkemeye taşıdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bakanlar Kurulu'nun enerji üretiminin yüzde 49’unu özele devreden “Kamu İhale Yasası Kapsamında Gereken İşlemlerin Yapılması Hususunda KIB-TEK Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Kararı” ile ihalesiz-15 yıllık süreyle alım garantili olan ve AKSA ile imzalanan KALECİK III sözleşmesini Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Bilindiği üzere CTP, söz konusu sorunla ilgili Kamu İhaleleri Yasa değişikliklerini de Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.