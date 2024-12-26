CTP: "Emeğin, emekçinin, toplumsal refahın yanında olacağız"

Sendikaların genel grev uygulayarak bugün yaptığı mitinge destek veren Cumhuriyetçi Türk Partisi, "Emeğin, emekçinin, toplumsal refahın yanında olacağız. Yeni bir düzeni hep birlikte kuracağız" açıklamasını yaptı.

CTP'den yapılan açıklama şöyle:

"Demokratik yaşamın temeli olan örgütlü toplumu, Toplu İş Sözleşmesi düzenine ve temel özgürlüklere göz koyarak, ortadan kaldıramazsınız. Buna izin vermeyeceğiz. Emeğin, emekçinin, toplumsal refahın yanında olacağız. Yeni bir düzeni hep birlikte kuracağız."