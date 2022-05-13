CTP: “Demokrasiyi herkes öğrenecek!”

Hayvan Üreticileri’nin dün yaptığı tepki eylemi ve sonrasında yaşanan tutuklanmalar ile ülke gündemindeki siyaseti işaret eden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Mücadele hem Meclis’te hem sokakta devam edecek, demokrasiyi herkes öğrenecek!” dedi.

Yapılan açıklamada, üreten ve var oluş mücadelesi veren tüm kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edileceği ifade edilirken, CTP’nin CTP hem Meclis’te hem sokakta mücadeleyi yükselteceği kaydedildi, “CTP hem Meclis’te hem sokakta mücadeleyi yükseltecek, bu zihniyete de demokrasiyi ve özgürlükleri istese de istemese de öğretecektir” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Mücadele hem Meclis’te hem sokakta devam edecek, demokrasiyi herkes öğrenecek!

Ülkemizde demokrasiyi ayaklar altına almaya çalışanlar, tüm özgürlükleri ‘budamaya’ çalışmaktadır. Demokrasiyi içselleştiremeyen, siyaseti bir şey olmak üstüne kuranların bu memlekete verdiği zarar, her geçen gün artmaktadır. Demokratik ve ekonomik fukaralaşma yaratan, insanların alım gücünü yerle bir eden, kendi gibi düşünmeyenlere tahammül edemeyen zihniyetin ömrü giderek azalmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, söz konusu zihniyetin antidemokratik ve Anayasa tanımayan tavırlarına gereken yanıtı verecektir.

Üretime devam edebilmek için mücadele veren hayvancıların eylemine müdahale eden ve ifade özgürlüğüne tahammül edemeyenler, demokrasiye bir gün herkesin ihtiyacı olacağını da unutmamalıdır. Kendi kabinesini bile oluşturmaktan aciz olan bu zihniyet, halkın gerçek gündeminden giderek uzaklaşmaktadır. Halkın gerçek gündemi geçimdir. Krizin üzerine kriz ekleyip her gün sorun yaratan bu zihniyet, müdahaleleri de normalleştirmeye çalışmaktadır.

Bu ülkede ne müdahaleler ne antidemokratik hareketler ne de özgürlüklerin kısıtlanmaya çalışılması normalleştirilemeyecektir. CTP hem Meclis’te hem sokakta mücadeleyi yükseltecek, bu zihniyete de demokrasiyi ve özgürlükleri istese de istemese de öğretecektir. Üreten ve var oluş mücadelesi veren tüm kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz”