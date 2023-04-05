CTP de sokağa iniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), "ülkenin enerji ihtiyacını ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek için" hazırlandığını ifade ettiği "Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı"na karşı yarın saat 15.00’te Kuğulu Park’ta toplanarak Meclise yürüyecek.

CTP’den yapılan açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin önümüzdeki dönemde yönetimden gideceğinin anlaşıldığı kaydedilerek, “giderayak neyi peşkeş çekeceğinin derdine düştüğü” ifade edildi. Açıklamada, tüm CTP üyeleri ve halk yarın yapılacak eyleme katılmaya çağrıldı.

-“Hükümete gelir gelmez hesap soracağımızı şimdiden belirtiriz”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin tüm enerji ihtiyacını özel tekel yaratmak suretiyle, ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek için hazırladıkları değişiklik yasa tasarısı da kendileriyle birlikte bu ülkenin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak kamu yararı bulunmayan, toplumun geleceğini tehdit eden, ekonominin tüm dengelerini alt üst edecek olan bu tür anlaşmalar yoluyla kamu kurumlarını ve halkı zarara uğratanlardan, hükümete gelir gelmez hesap soracağımızı şimdiden belirtiriz. Yarın saat 15.00’te yaşanan bu rezaletlere tepki göstermek, kurumlarımıza sahip çıkmak ve geleceğimizi yeniden ellerimize almak adına tüm üyelerimizi ve halkımızı Kuğulu Park’ta toplanarak hep beraber meclise yürümeye davet ederiz.”