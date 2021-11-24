CTP: “Bu adada var olma mücadelemiz devam edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kıbrıs’ta var olma mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

CTP’den yapılan açıklamada, “Türk Lirası her geçen dün daha da değer kaybederken memleket gailesi çekmeyen yöneticiler, geleceğimizi karartmaya devam etmektedir” denildi.

Halkın alım gücünü yükseltmek için adım dahi atmayan ve insanların geleceğini düşünmeyenlerin, artık bu koltuklarda oturmayacakları kaydedilen açıklamada, ülke gençlerinin, geleceğini bu topraklarda devam ettirmekte kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sağlıkta, ekonomide, eğitimde hiçbir planı olmayanlar, hayatımızla oynamaya devam etmekte ve göç dalgasını durdurmak için hiçbir çalışma yapmamaktadır. Ülkemizin gençliği, bu şekilde yönetilmeyi, gelecek belirsizliği içinde yaşamayı hak etmiyor. İstihdam sözleriniz ve peşkeşleriniz de artık sizi kurtaramayacak. Bu ülkede var olabilmek için sizlerin gitmesi gerekiyor ve gideceksiniz. Mücadelemiz her koşulda ve her zamankinden daha da sert bir şekilde devam edecek. Çünkü biz bu adalıyız, bu adada var olmakta kararlıyız!”