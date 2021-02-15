CTP: “Bilimsellikten yoksun anlayışlar yükseköğretime darbedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği Çerçeve Protokolü ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi-Kıbrıs Akademik Birimi’ne dönüştürülmesinin öngörüldüğünü belirtti ve bu durumun “ayrıcalıklı bir yükseköğretim kurumu oluşturulma ihtimali” doğurduğunu vurguladı.

Protokolle “Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi-Kıbrıs Akademik Birimi”ne ayrcalık tanınacağına dikkat çekilen CTP açıklamasında; söz konusu üniversitenin kontenjanlarının YÖDAK değil de sadece YÖK tarafından belirlenecek olmasının kurumlarımızın yok sayılması anlamına geldiğine işaret edildi.

“T.C. kaynaklardan özel olarak yararlanabileceği ifadelerini içermesinden dolayı

ayrıcalıklı bir yükseköğretim kurumu oluşturulma ihtimalinin ortaya çıkması

ülkemizdeki akademik-demokratik teamüllerin yok sayılması anlamına gelmekte ve

üniversitelerimiz arasında haksız rekabet olasılığını doğurmaktadır” denilen CTP Eğitim Çalışma Grubu

açıklamasında bilimsellikten yoksun anlayışların yükseköğretime darbe olduğuna vurgu yapıldı.