CTP: “Bilimsellikten yoksun anlayışlar yükseköğretime darbedir”
CTP, TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği Çerçeve Protokolü ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin dönüştürülme öngörüsünün “ayrıcalıklı bir yükseköğretim kurumu oluşturulma ihtimali” doğurduğunu vurguladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, TC-KKTC Yükseköğrenim İşbirliği Çerçeve Protokolü ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi-Kıbrıs Akademik Birimi’ne dönüştürülmesinin öngörüldüğünü belirtti ve bu durumun “ayrıcalıklı bir yükseköğretim kurumu oluşturulma ihtimali” doğurduğunu vurguladı.
Protokolle “Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi-Kıbrıs Akademik Birimi”ne ayrcalık tanınacağına dikkat çekilen CTP açıklamasında; söz konusu üniversitenin kontenjanlarının YÖDAK değil de sadece YÖK tarafından belirlenecek olmasının kurumlarımızın yok sayılması anlamına geldiğine işaret edildi.
“T.C. kaynaklardan özel olarak yararlanabileceği ifadelerini içermesinden dolayı
ayrıcalıklı bir yükseköğretim kurumu oluşturulma ihtimalinin ortaya çıkması
ülkemizdeki akademik-demokratik teamüllerin yok sayılması anlamına gelmekte ve
üniversitelerimiz arasında haksız rekabet olasılığını doğurmaktadır” denilen CTP Eğitim Çalışma Grubu
açıklamasında bilimsellikten yoksun anlayışların yükseköğretime darbe olduğuna vurgu yapıldı.