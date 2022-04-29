CTP: 1 Mayıs'ta meydandayız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ‘emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için’ dedi, 1 Mayıs günü meydanda olacağını duyurdu.

1 Mayıs Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak önce Sarayönü’ne, ardından da iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüneceğini hatırlatan CTP açıklamasında, “Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz” denildi.

CTP'nin açıklaması şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da tıpkı geçtiğimiz iki yıldaki gibi pandemi ve ekonomik krizin gölgesinde kutlanıyor. İki yıl önce tüm dünyamızı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle, işçilerin sosyal ve ekonomik hakları büyük kayıplara uğradı. Aşılamanın dünya genelinde etkisi göz önünde alındığında, pandemi şartları yavaş yavaş hafiflemiş olsa da bu kez ekonomik kriz baş göstermiştir. Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle, tüm temel gıda maddelerinin fiyatları yükselmiş, emekçinin alım gücü günden güne düşmüştür.

Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki mevcut hükümet tarafından alınmamaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tekrarlamak isteriz ki ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz.

Emeğin değerini bulması, güçlünün güçsüzü ezmemesi, hakça bir düzen sürmesi için sesimizi bir kez daha yükseltmek ve bu ülkede yaşayan her bir emekçiyle el ele vermek için 1 Mayıs Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak önce Sarayönü’ne, ardından da iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyoruz. Halkımızı meydanlara barışa ve emeğe sahip çıkmaya bekliyoruz.

Haydi 1 Mayıs’a!"