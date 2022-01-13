COVID’den 3’üncü ölüm, Ayşe Özyücekök hayatını kaybetti

Pandemi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 73 yaşındaki Ayşe Özyücekök, hayatını kaybetti. Özyücekök’ün ölümüyle bugün içinde şimdiye dek hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e ulaştı.

Hatırlanacağı üzere; bu sabah saatlerinde 39 yaşındaki Ahmet Korkmaz’ın, öğlen saatlerinde ise 62 yaşındaki Hasan Haşimoğulları’nın ölüm haberi gelmişti.

Özyücekök’ün ölümüyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan bilgide Pandemi Hastanesi’nde 36, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 15 olarak belirtilmişti.

Covid 19’a bir kayıp daha, Hasan Haşimoğulları yaşamını yitirdi

39 yaşındaki Korkmaz COVID-19’a yenildi