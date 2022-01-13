39 yaşındaki Korkmaz COVID-19’a yenildi

Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde 19 Aralık’tan bu yana tedavi gören 39 yaşındaki Ahmet Korkmaz bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Pandemi Hastanesi’nden elde edilen bilgide Korkmaz’ın kronik bir rahatsızlığı olmadığı, iki doz Sinovac aşılı olduğu ve hastalığı çok ağır geçirdiği öğrenildi.

19 Aralık’ta hastaneye başvuran hastanın doğrudan yoğun bakım servisine alındığı ve tedaviye cevap vermediği de belirtildi.

Ahmet Korkmaz’ın ölümüyle birlikte ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 146’ya çıktı.