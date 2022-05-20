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COVID19: 7930 test, 26 pozitif vaka

COVID19: 7930 test, 26 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı: "Toplam 7930 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlanmıştır." 

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Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 rakamlarını açıkladı: 

İşte açıklama:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 7930 olup, 26 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

22 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

20 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7930  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26         
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.940.097        
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.620                        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.983                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 402             
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 396            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 192 

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