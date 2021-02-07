Covid aşısı: Rus aşısı Sputnik V’nin etkinlik oranı yüzde 91,6

Rusya'da geliştirilen coronavirüs aşısı Sputnik V'in etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı.

Bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in şiddetli hastalık ve Covid-19'dan ölümleri tamamen önlediği belirtildi.

Aşının son faz sonuçları açıklanmadan kullanımına başlanması tartışma yaratmıştı.

Ancak bilim insanları şimdi yayımlanan sonuçların açık olduğunu ve aşının bilimsel ilkelerinin ortaya konduğunu söylüyor.

Uzmanlar, bu sonuçlarla Sputnik V'nin, etkinliği kanıtlanmış BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen ve Oxford/AstraZeneca'yla aynı kategoriye dahil olduğunu söylüyor.

Sputnik V, İngiltere'de geliştirilen Oxford/AstraZeneca ile Belçika'da geliştirilen Janssen aşısıyla aynı prensipte geliştirildi.

Bu yöntemde koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşımak için zayıflatılmış, grip virüsüne benzer bir virüs kullanılıyor.

Vücut virüsün genetik kodunun bir bölüne maruz bırakılıyor. Bu, vücudun tehditleri tanımasını ve hastalıkla savaşmayı öğrenmesini sağlıyor.

Aşıdan sonra vücut koronavirüsle savaşması için tasarlanmış antikorlar üretmeye başlıyor.

Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesi anlamına geliyor.