COVID-19’dan bir ölüm daha
Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 17 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan 71 yaşında (Kadın) Z.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 17 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan 71 yaşında (Kadın) Z.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı hastanın hipertansiyon, diyabet ve astım rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
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