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COVID-19’dan bir ölüm daha

COVID-19’dan bir ölüm daha

Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 17 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan 71 yaşında (Kadın) Z.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Covid-19 tanısıyla 13 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 17 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan 71 yaşında (Kadın) Z.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı hastanın hipertansiyon, diyabet ve astım rahatsızlığı olduğunu açıkladı.

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