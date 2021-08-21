Covid-19'dan bir ölüm daha

Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 95 yaşındaki M.Y. (Erkek) yaşamını yitirdi.

Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı öllümlerin sayısı da 47ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 21 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan 95 yaşında (erkek) M.Y Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. "