Covid-19'dan bir ölüm daha
Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 95 yaşındaki M.Y. (Erkek) yaşamını yitirdi.
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Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 95 yaşındaki M.Y. (Erkek) yaşamını yitirdi.
Bu ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı öllümlerin sayısı da 47ye yükselmiş oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanan, 21 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakıma alınan 95 yaşında (erkek) M.Y Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. "
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