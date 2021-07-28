Covid-19'dan bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi gören 79 yaşındaki bir kadın hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 79 yaşında olan M.K. isimli kadın hastanın diyabet ve astım rahatsızlıkları bulunduğu ifade edildi.

Böylelikle Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 40'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Sağlık Bakanlığı Açıklama

Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (kadın) M.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hastanın diyabet ve astım rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."