COVID-19’dan bir ölüm daha
Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 30 Nisan 2021 tarihinde ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 88 yaşında ( Erkek) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 30 Nisan 2021 tarihinde ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 88 yaşında ( Erkek) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastanın ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunmaktaydı.
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