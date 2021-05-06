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COVID-19’dan bir ölüm daha

COVID-19’dan bir ölüm daha

Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 30 Nisan 2021 tarihinde ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 88 yaşında ( Erkek) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 30 Nisan 2021 tarihinde ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 88 yaşında ( Erkek) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanın ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunmaktaydı.

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