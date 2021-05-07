“COVID-19 testim pozitif, 9 gündür tedavim sürüyor”

Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, 9 gündür tedavisinin sürdüğünü söyledi, hiçbir temaslısının da bulunmadığını aktardı.

Öztürkler, iki hafta önce oğluna yapılan testin pozitif çıkmasının ardından kendisi izole ettiğini ve bir hafta sonra da kendisinin COVID-19’a yakalandığını belirtti.

Son yapılan testinin de pozitif çıktığını, sürecin devam ettiğini dile getiren Öztürkler, burs eyleminde de bu nedenle öğrencilerle görüşemediğini kaydetti.

Öztürkler’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Henüz negatife dönemedim... Bu konuda hiç şey yazmadım ama gelen telefon ve mesajlardan dolayı yazıyorum. İki hafta önce oğlum pozitif olduktan sonra ben de kendimi izoleye almıştım. Bir hafta sonraki testim pozitif çıktı. Kendimi izoleye aldığım için hiçbir temaslım yoktur. Şu an pozitif olalı 9. gündeyim. Son yapılan testim yine pozitif çıktı. Sürecim devam ediyor. Bana niye burs eyleminde çıkıp öğrencilere seslenmedin diye sorular sorulmaya başlandı. Birçok eyleme şahit oldum, her defasında da öğrencilerin karşısına çıkıp konuşmaktan çekinmedim. Emin olun sağlığım yerinde olup mesai de olsam yine onlarla konuşur, sıkıntımızın ne olduğunu anlatırdım. Şu da iyi bilinsin Bakanlığımızın öğrenci burslarıyla ilgili hiçbir ihmal ve gecikmesi yoktur. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle..."