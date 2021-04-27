YENİDÜZEN

Kıbrıs'ın kuzeyinde COVID-19 kaynaklı iki ölüm daha gerçekleşti. Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner YENİDÜZEN'e verdiği bilgiye göre 45 yaşındaki E.K.(K) ve 100 yaşındaki Y.T (E) bu sabah yaşamını yitirdi.

Uçaner, 45 yaşındaki E.K.'nin aynı zamanda sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek, dün gece yoğun bakıma alındığını ve bu sabah 05.45'de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Erol Uçaner, 100 yaşındaki Y.T'nin hipertansiyon, koroner arter, kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları olduğunu ancak, sabah 06.00 sıralarında gerçekleşen ölümün coronavirüs kaynaklı olduğunu söyledi.

Gerçekleşen bu iki ölümle birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde COVID-19 kaynakları ölümlerin sayısı 31'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yaptı.

"Covid-19 tanısıyla Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nde tedavi gören 45 yaşında kadın E.K ve 100 yaşında erkek Y.T Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

45 yaşında kadın E.K 24 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’ne yatırılmış olup, 26 Nisan 2021 tarihinde yoğun bakıma alınmıştır. Hastanın sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

100 yaşında erkek Y.T 'nin 11 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmış, 21 Nisan'dan itibaren yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Hastanın hipertansiyon, koroner arter, kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhumlara Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."