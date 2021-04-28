Akçay’da tedbirler arttırıldı 5 pozitif vaka hastanede, temaslılar karantinada, ev izolesinde

Akçaylı 45 yaşındaki Elvan Küçük’ün Covid-19 bağlı ölümünün ardından bölgede hem üzüntü, hem de tedirginlik hakim… Bölgede tespit edilen 5 pozitif vakanın tedavileri sürerken, 5 temaslı karantina otelinde, temaslıların temaslıları ise evlerinde izole.

Akçay köyünde Covid-19 nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden 45 yaşındaki iki çocuk annesi Elvan Küçük’ün ardından, köy muhtarı Uğur Dereliköylü denetim ve tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Köyde bulunan bakkal ve kahvehaneler sabah saatlerinde Güzelyurt Belediyesi tarafından ilaçlanırken, muhtar Dereliköylü kurallara uyulması konusunda sürekli anons yapıldığını da belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan muhtar Uğur Dereliköylü köyde 5 pozitif vakanın tedavilerinin devam ettiğini, 5 temaslının karantina otelinde diğer temaslıların ise ev izolesinde olduğunu ifade etti.

Akçay köyünde yaşanan üzücü olay sonrası tedbirlerin katlanarak arttırıldığını söyleyen Dereliköylü, “Köyümüz sabahın erken saatlerinden itibaren ilaçlandı. Dün yaşadığımız üzücü olay sonrası, tedbirleri arttırdık, köylülerimin kurallara uyması için sürekli anons yapıyoruz” dedi.