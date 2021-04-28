Ocak ayından bugüne kadar toplam 22 kişi Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde COVID-19 ile verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 40’lı yaşlardaki erken vedalar can yakarken, doktorlar İngiliz mutantı virüse karşı gençleri uyardı: “Gençler de korunmalı”

Covid-19’a bağlı en çok ölüm 80’li ve 50’li yaşlarda oldu. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 22 kişiden birinin 100, birinin 90, 8’inin 80’li yaşlarda olduğu görülürken, 3 kişinin 70’li, 3 kişinin 60’lı, 4 kişinin de 50’li yaşlarda olduğu dikkat çekti.

1 Ocak’tan bugüne kadar yaşamını yitiren 22 kişinin yaş ortalaması 72. Dün sabah yaşamını yitiren 45 yaşındaki Elvan Küçük ve 24 Ocak’ta hayatını kaybeden 40 yaşındaki Salih Çarka, 40’lı yaşlarda yaşamını yitiren en genç hastalar oldu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “İngiliz varyantına dikkat, gençler de çok sıkı korunmalı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç: “Mutasyonlu virüs, ek hastalık olmasa bile ölümlere neden olabiliyor”

Fehime ALASYA

1 Ocak 2021’den bugüne kadar toplam 22 COVID-19 hastası Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Söz konusu sürede 40 ve 45 yaşlarında yaşamını kaybeden en genç iki hasta kayıtlara geçerken, doktorlar “İngiliz mutantına” karşı gençleri uyardı: “Mutasyonlu virüs, ek hastalık olmasa bile ölümlere neden olabiliyor, gençler de çok sıkı korunmalı”

1 Ocak’tan bu güne kadar yaşamını yitiren 22 kişinin yaş ortalaması 72,1 olurken, dün sabah yaşamını yitiren 45 yaşındaki Elvan Küçük ve 24 Ocak’ta hayatını kaybeden 40 yaşındaki Salih Çarka, 40’lı yaşlarda yaşamını yitiren en genç hastalar oldu.

22 kişiden birinin 100, birinin 90, 8’inin 80’li yaşlarda olduğu görülürken, 3 kişinin 70’li yaşlarda, 3 kişinin 60’lı, 4 kişinin 50’li yaşlarda olduğu dikkat çekti.

Pandemi Hastanesi doktorlarından Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, YENİDÜZEN’e konuştu, ülkede olduğu açıklanan İngiliz varyantına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, mutasyonlu virüsün, vakaların ek hastalığı olmamasına rağmen öldürücü olduğunu ifade etti.

Gerek çalışmak için, gerekse öğrenci olarak dışarıda olan yaş ortalaması düşük kişilerin de çok sıkı korunması gerektiğine dikkat çekti.

DOKTORLARDAN MUTASYONLU VİRÜS UYARISI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“İngiliz varyantına dikkat, gençler de çok sıkı korunmalı”

Gençlerde görülen virüsün ağırlıklı olarak İngiliz varyantı olduğu görüşünü paylaşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, “Risk grubundaki kişiler kendini korumayı öğrendi. Gençler hem öğrenci, hem de çalışma maksatlı dışarıda. Bu nedenle bulaş çok fazla oluyor ve ölümlerdeki yaş ortalamasının giderek düştüğü de artık gözle görülür oldu.”

Gençlerde aşılanma olmaması nedeniyle mümkün olduğunca maske, mesafe, hijyen kurallarının çok daha fazla ciddiye alınması gerektiğine değinen Bayraktar, “Özellikle aile içinde bu koruma hat safhaya çıkmalı. İngiliz varyantı virüs eve girdiğinde korunma dahi etkili olmayabilir. Bu nedenle dışarıda çok iyi korunmalıyız” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“Mutasyonlu virüs, ek hastalık olmasa bile ölümlere neden olabiliyor”

Çeşitli mutasyonların geliştiği ve bunun gençlerde de çok fazla seyrettiğini dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, “Gençlerde de risk grubunda olan kişiler var. Onlarda da virüs kötü seyrediyor ve ek hastalık olmasa bile ölümlere neden olabiliyor” yorumunda bulundu.

Ülkede İngiliz varyantının yaygın olduğunu kaydeden Özgeç, “Dünyada bunun yanında tespit edilen birçok varyant var. Bunlar risk grubunda olmayan kişilerde de ağır seyrediyor” dedi.

Özgeç, sürecin başından bu yana risk gruplarına ilişkin veriler olduğunu da anımsatarak daha sıkı korunulması gerektiğine vurgu yaptı.

1 OCAK 2021’DEN BUGÜNE ÖLÜMLER…

Dünkü genç ölüm yasa boğdu…

Son gerçekleşen COVID-19 ölümlerinde ise dün sabah iki kişi yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki Elvan Küçük ve 100 yaşındaki Yusuf Tazeoğlu dün sabah hayatını kaybetti.

100 yaşındaki Yusuf Tazeoğlu’nun hastanede COVID-19 bulaştığı ifade edilirken, 45 yaşındaki Elvan Küçük’ün genç ölümü yüreklere ateş düşürdü.

Açıklamada Küçük’ün sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunduğu belirtilerek, önceki gece yoğun bakıma alındığı, dün sabah 05.45'de ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Nisan’da 5 ölüm

Covid-19 tanısıyla 27 Mart 2021’de Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 91 yaşında (kadın) D.Ö, 18 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

6 Nisan’da Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi görmeye başlayan 61 yaşındaki (erkek) K.S, Covid-19 nedeniyle 13 Nisan’da hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilmişti.

30 Mart'ta Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi görmeye başlayan 89 yaşındaki Koah hastası M.G.’nin 9 Nisan’da yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Hastanın KOAH rahatsızlığı olduğu belirtilmişti.

45 yaşındaki Elvan Küçük ve 100 yaşındaki Yusuf Tazeoğlu dün sabah yaşamını yitirmesiyle Nisan ayında toplam 5 kişi yaşamını yitirmiş oldu.

Mart’ta aynı gün 2 ölüm, toplam 3 kayıp

Mart ayındaki ilk ölüm 3 Mart’ta gerçekleşmiş, ardından 22 Mart tarihinde ise 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Covid-19 tanısıyla 22 Mart 2021 tarihinde Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan 84 yaşında (erkek) İ.A Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

22 Mart tarihinde ise yoğun bakımında tedavi gören 52 yaşındaki E.İ.K, hayatını kaybetmişti. Söz konusu kişinin Aseptomatik Covid-19 tanısıyla takip edilirken akut sebrovasküler olayı geçirdiği, akut sebrovasküler olayının komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

19 gün boyunca yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 84 yaşındaki tansiyon ve diyabet hastası F.D, 3 Mart’ta yaşamını yitirmişti.

Şubat ayında 7 kayıp birden…

28 Ocak'tan 19 Şubat’a dek hastanede tedavi gören 81 yaşındaki hipertansiyon hastalığı ve diyabeti olan M.H'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

68 yaşındaki H.E.'nin (E) Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden 16 Şubat’a kadar yoğun bakımda tedavi gördüğü, söz konusu şahsın Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastalığı olduğu ve bu tarihte yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

14 Şubat günü ise yoğun bakımda tedavi gören 2 hastanın hayatını kaybettiğini açıklanmış, bu hastaların 67 yaşındaki E.A ile 58 yaşındaki Salih Yıldızsaray olduğu belirtilmişti.

Covid-19 tanısıyla 14 gün yoğun bakımda tedavi alan 79 yaşında hipertansiyon hastası Meliha Kadiroğlu, 11 Şubat’ta yaşamını yitiren isim oldu.

Covid-19 tanısıyla tedavi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta, 7 Şubat’ta, 62 yaşındaki Siyami Yılmaz ise 6 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

En çok ölüm ve en genç ölüm Ocak ayında; 8 kişinin üzen vedası

Temmuz açılımından sonra ülkede ‘yerel bulaş’ tırmanışa geçti. Yüzlerce kişi karantinaya alınırken, Aralık ve Ocak ayının ilk üç haftasında vaka sayısındaki artış da dikkati çekmişti.

Covid-19 kaynaklı hastanede tedavi gören yaşları 77 ile 84 arasında değişen 6 kişi yoğun bakımda yaşamını kaybetmişti.

Hastane kaynaklı iç bulaş nedeniyle tedavi gören 84 yaşındaki Mahmut Boral 1 Ocak tarihinde hayatını kaybetmişti.

Boral, Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde pozitif çıkan 1 hemşirenin temaslısı olarak karantina yoğun bakım servisine alınmıştı.

Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan iç bulaş nedeniyle Sağlık Bakanlığı bir takım önlemlerin alındığını duyurmasına rağmen Boral’ın temaslılarından biri olan 77 yaşındaki Sevim Sakinsel de 3 Ocak tarihinde tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti.

Karantina Yoğun Bakım Servisi’nde COVID-19 tedavisi gören 80 yaşındaki Kazım Şimşek 5 Ocak, aynı bölümde tedavi gören 81 yaşındaki Serpil Hancıoğlu ise 8 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Sabah ağırlaşan hastalar akşam hayatını kaybetmişti…

Lefkoşa Devlet Hastanesinde covid-19 tedavisi gören ve ağırlaşarak karantina yoğun bakım servisine kaldırılan 84 yaşındaki Hasan Akın, 12 Ocak tarihinde yoğun bakım servisine kaldırıldığı günün akşamı hayatını kaybetti.

Benzer şekilde covid-19 tedavisi gören ve ağırlaşan 74 yaşındaki Süheyla Ur’da yoğun bakım servisine kaldırılmadan 22 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

Ocak 1 günde 2 ölüm, Çarka en genç ölüm…

Karantina yoğun bakım servisinde tedavi gören covid-19 hastası iki kişiyi aynı gün kaybetmiştik.

Ülkede derin üzüntüye neden olan ölümlerin yaşlarının genç olmasının yanı sıra 40 yaşındaki hastanın hiçbir hastalığı olmaması, yoğun bakımdaki şartları gündeme taşımıştı.

24 Ocak Pazar günü 56 yaşındaki Mehmet Ali Kahvecioğlu tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmiş, Sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, Kahvecioğlu’nun ‘Aort diseksiyon’ rahatsızlığı olduğunu açıklamıştı.

Aynı gün akşam saatlerinde 40 yaşındaki Salih Çarka’nın ölümü ise ülkeyi sarsmıştı.

Hiçbir rahatsızlığı olmayan Çarka’nın hayatını kaybetmesi ile ülkede covid-19’a bağlı en genç ölüm olarak kayıtlara geçmişti.