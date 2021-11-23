COVID-19 kaynaklı 2 ölüm daha
Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 87 yaşındaki Tahsin Türksever ve 81 yaşındaki Yüksel Bergen bu sabah hayatını kaybetti.
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Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 87 yaşındaki Tahsin Türksever ve 81 yaşındaki Yüksel Bergen bu sabah hayatını kaybetti.
Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgiye göre Türksever’in kronik rahatsızlıkları bulunuyordu. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98’ye yükseldi.
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