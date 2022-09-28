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Covid-19: 1 haftada 6982 test yapıldı, 378 pozitif vaka

Covid-19: 1 haftada 6982 test yapıldı, 378 pozitif vaka

Covid-19 genel durum ( 21-09-2022- 27-09-2022 )  

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Kıbrıs'ın kuzeyinde son bir haftada toplam 6982 test yapıldı, 378 pozitif vakaya rastlandı, herhangi bir can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanlığı şu verileri paylaştı:

21-09-2022- 27-09-2022  tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 6982 olup, 378 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

21-09- 2022- 27-09-2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 6982 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 378  

 

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