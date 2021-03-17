Hava ulaşımında uçuş kısıtlamaları genişletildi

Coronavirüsün mutasyona uğradığı ülkelerden adanın kuzeyine yönelik hava yolu ile gelecek yolculara konan kısıtlamalar genişletildi.

Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya ile birlikte tüm Afrika ülkeleri de Coronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'KKTC yurttaşları' ve ikamet, iş, eğitim, ev sahibi dışında 'turistik' amaçlı ziyaretler bu ülkelere kısıtlandı.

Buna göre son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuruyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adaları, Cauta, Fransız Güney ve Antartik Adaları, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adaları, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha’da bulunan kişilere 14 gün karantina koşulu uygulanacak. Ülkeye "KKTC yurttaşları" ayrıca, yurttaş anne veya babaya sahip, iş sahibi ya da ikamet izinli, üniversitelerde eğitim gören kiracı ya da son 12 ayın 6 ayını adanın kuzeyinde geçirenler 14 gün karantina şartı ile gelebilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın söz konusu değişikliği içeren 'havacılık bildirisi' anlamına gelen NOTAM'ı ilerleyen saatlerde yayımlayacağı bildirildi.