Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Çorabını Gey da Gel” etkinliği yarın yapılıyor.

LTB’den yapılan çağrıda, “Çorabını Gey da Gel, Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü” için düzenlenecek etkinliğe, katılımcıların renkli çoraplarını giyerek gelmesi istendi.

Yarın saat 18.30’da Kuğulu Park’ta toplanılıp, Surlariçi’ne doğru yürüyüşe başlanacak ve etkinlik Büyük Han arkası Lefkeliler Meydanı’nda sahne performansları ile devam edecek. Lefkeliler Meydanı’nda İzel Seylani ile Karagöz Hacivat Gizli Hazine, LTB Ritm'orkestra müzik dinletisi ve HipHop Dans gösterisi gerçekleştirilecek.

LTB’den etkinlik için “Lefkoşa’mız ve ülkemizin dört bir yanından çocuklar, gençler ve aileler sevgiyi büyütüyor, +1 fark ayrıştırmayı değil birleştirmeyi başarıyor. 21 Mart’ta Çorabını Gey da Gel!” çağrısı da yapıldı.