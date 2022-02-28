Çolakoğlu: “Eğitimle ilgili 49 maddeden sadece ikisi takvimlendirildi”

Kürşat’ın ardından söz alan CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye alınmaması ve gazeteci Ali Kişmir’in bir yazısından dolayı yargılanıyor olmasını eleştirerek başladı.

Çolakoğlu, ağırlıklı olarak eğitim, gençlik, kültür ve sanat konularındaki eleştiri ve önerilerini sundu.

Programda eğitimle ilgili yer alan 49 maddeden sadece ikisinin takvimlendirildiğini belirten Çolakoğlu, bundan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ile ilgili yasanın geçeceğinin programda belirtildiğini anlatan Çolakoğlu, bu konuyla ilgili olarak da bir tarih veya bir program bulunmamasını eleştirdi. Çolakoğlu, özel eğitime daha fazla önem verilmesi ve özel eğitim dairesi kurulmasının ciddi anlamda düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Belli alanlarda eğitmenlerin Türkiye’den getirtilmesine yönelik protokolün yenilendiğini belirten Çolakoğlu, artık söz konusu alanlarda eğitmen getirilmesine ihtiyaç kalmadığını, ilgili alanlarda işsiz eğitmenlerin ülkede bulunduğunu vurguladı.

Devlet okulları ile özel sektör okulları arasındaki eşitsizlikten de bahseden Çolakoğlu, bunun giderilmesi veya pandemi döneminde ortaya çıkan eksiklerin giderilmesi için bir çalışmaya rastlamadığını kaydetti.

Ülkedeki yabancı öğrenci sayısındaki artışa işaret eden Çolakoğlu, bu çocuklar için kursların yanı sıra görsel dersler de hazırlanması gerektiğini anlattı.

Çolakoğlu, tüm okullar için standartların hayata geçmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için ise önce nüfus politikasının hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

Programda tam gün eğitime geçilmesi ile ilgili maddeyi okuyan Çolakoğlu, bunun da nasıl yapılacağı ile ilgili herhangi bir şey görmenin mümkün olmadığını belirterek, “bununla ilgili bir fizibilite çalışması yapıldı mı?” diye sordu.