Çok sayıda temaslı KARANTİNADA

Akdoğan kaynaklı 1 pozitif vaka Nergisli’de tespit edildi, temaslıları karantinaya alındı.

Nergisli köyünde çok sayıda temaslı karantinaya alınırken, İnönü ve Vadili köylerinde vakaya rastlanmadı.

Pile’de ise Akdoğan köyünde ders veren ve yapılan testi pozitif çıkan bir öğretmenin temaslısı, 2’si ilkokul öğrencisi toplam 4 kişi temaslı olarak tespit edildi.

Akıncılar köyünde bir ailede 5 pozitif vakaya rastlandı 2 vaka da akşam saatlerinde açıklandı. Toplam 7 vakanın bulunduğu Akıncılar’da 20’den fazla da temaslı karantinaya alındı.

Devrim DEMİR

‘Yerel bulaş’ Mesarya'da kontrol altına alınmaya çalışılırken çok sayıda temaslıya test yapılıyor. Akdoğan köyünde bir anne kızda başlayan ve dün itibarı ile pozitif sayısı 7’ye yükselen köyde, temaslı sayısı da yükseldi. Akdoğan’a en yakın köylerden biri olan ve bulaşı “Akdoğan kaynaklı” olan Türkmenköy’de 1 kişi pozitif çıktı.

Temaslıları karantina oteline alınırken, yine Akdoğan köyünden kaynaklı 1 pozitif vaka da Nergisli köyünde tespit edildi.

Nergisli köyünde çok sayıda temaslı karantinaya alınırken, İnönü ve Vadili köylerinde vakaya rastlanmadı.

Pile köyünde ise Akdoğan köyünde ders veren ve yapılan testi pozitif çıkan bir öğretmenin temaslısı 2 ilkokul öğrencisi toplam 4 kişi temaslı olarak test sonuçlarını bekliyor.

Akıncılar köyünde ise bir ailede 5 pozitif vakaya rastlanırken, 20’ye yakın temaslısı karantinaya alındı.

Türkmenköy muhtarı ve bölge Belediye Başkanları köylerde yaşanan son durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“Vaka sayımız 7’ye yükseldi, temaslılar kendini gizliyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, köyde 300’e yakın PCR testi yapıldığını ve sonuçların bir kısmının negatif çıktığını söyledi.

Yaşı risk grubunda olan 1 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığını köyde vaka sayısının 7’ye yükseldiğini ifade eden Latif şunları söyledi: “Devlet tarafından resmi sonuçlara ulaşamıyoruz. Arzumuz bütün testlerin negatif çıkmasıdır. Bu negatif sonuçlarla rehavete kapılmak doğru değildir. Karabasan gün geçtikçe büyüyor, temaslı olanlarında kendini sakladığını öğrenmekteyiz. Bu horlanacak, ayıplanacak bir durum değil. Herkes herkese bu süreçte pozitif vaka gibi davranmak zorunda, son çıkan vakamızla birlikte çok sayıda yakın temaslı daha karantinaya alındı”

Türkmenköy Muhtarı Ayşe Korol:

“1 vakamız var temaslıları karantinada”

Türkmenköy muhtarı Ayşe Korol, Akdoğan kaynaklı 1 pozitif vakanın tespit edildiğini, temaslıların da karantinaya alındığını belirtti.

Şüpheli olanların da PCR testi yapmaları çağrısında bulunan Korol, her türlü sağlık önlemleri ile vaka sayısının artmaması yönünde bekleyiş içinde olduklarını söyledi.





Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros:

“7 pozitif vakamız var 170 test yaptık”

Akıncılar köyünde tespit edilen 2 pozitif vakanın ardından, Sağlık Bakanlığı ekipleri 22 Aralık tarihinde 300’e yakın kişinin yaşadığı köyde PCR testi yapıldı.

7 pozitif vakanın 20’ye yakın temaslısı karantinaya alınırken, Başkan Hasan Barbaros YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Barbaros, köyde 170’e yakın PCR testi yapıldığını sonuçların negatif olarak gelmeye başladığını ifade etti.

Bir ailede 5 pozitif vakaya rastlandığını 20’ye yakın temaslısı bulunduğunu ifade eden Barbaros, “Testler yapıldı benimde dahil sonuçlar negatif gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığına bağlı personel bize çok yardımcı oldu. Dilerim olumsuz bir şey yaşanmaz, köyde tedbirleri sıkılaştırdık ilaçlamalar sürüyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede herkesin sağlığına kavuşmasını dilerim.”

Hasan Barbaros akşam yaptığı açıklamada ise 2 pozitif vakaya daha rastladıklarını kaydetti. Akıncılar’da toplam vaka sayısı 7 oldu.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Nergisli köyünün yarısı temaslı”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Nergisli köyünde 1 pozitif vakaya rastlandığını söyledi.

15’den fazla kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını ifade eden Öztaş, Geçitkale Belediye Personeli 45 kişiye PCR testi yapıldığını kaydetti.

Nergisli köyünün yarısının temaslı olduğunu ifade eden Öztaş, köyde yoğun denetim ve tedbir alarak ilaçlama yaptıklarını halkı sürekli uyardıklarını ifade etti.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü:

“Akdoğan köyü kaynaklı temaslılar var”

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, köylerinde herhangi bir vaka tespit edilmediğini söyledi. Akdoğan köyünde çıkan vakalarla kaynaklı temaslıların test yaptığı bilgisini veren Öncü, köyde sıkı bir denetim başlattıklarını, okulların, marketlerin dezenfekte işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden:

“Köyde vaka yok, 4 temaslı var”

Pile köyü Türk muhtarı son günlerde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Pile köyünü hedef alan açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. “Sağlık Bakanı istifa etsin” sözlerini kullanan Güden, “Pile köyünde yaşayanlar hassas, temkinli insanlar. Burada yaşayanlar karma bir köyde olduklarının farkında, daha önceki süreçte yaşadıklarımız ve mağduriyetimiz ortada. Yeni doğmuş bebekten tutun 90 yaşındaki bir yaşlıya kadar testlerden geçtik” şeklinde konuştu.

“Akdoğan kaynaklı ikisi çocuk 4 temaslı var”

Pile Türk muhtarı Veysal Güden, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarından sonra nüfusun üçte birinin test yaptırdığını daha sonuçların çıkmadan köyü bakanlığın mahkûm ettiğini ifade etti.

Güden, Pile köyünde 4 temaslının tespit edildiğini iki ilkokul öğrencisinin Akdoğan köyünde pozitif çıkan bir öğretmenden ders aldıklarını belirtti. Toplamda 4 temaslının olduğunu ifade eden Güden,” Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pile halkına vaka var diye bunu mal edemez. Bakanlık pozitif sonuçların olmadığı bir köyü resmen mahkûm etti” ifadelerini kullandı.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan:

“Birçok aile tedbir amaçlı kendini karantinaya aldı”

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, köyde herhangi bir bulaş veya vakaya rastlanmadığını söyledi. Daha önce yaşanan tecrübe ile Akdoğan köyünde çıkan vakalar sonrası Vadili köyünde bazı ailelerin kendilerini ve çevrelerini koruma maksadı ile karantinaya aldıklarını belirtti.

Akdoğan köyünde pozitif vakalarla temaslı olduğunu düşünen kişilerin de PCR testine gönderildiğini kaydeden Adahan, köyde her türlü önlemlerin arttırılarak sürdüğünü belirtti. Her türlü imkânlar içerisinde halka en iyi hizmet için görevlerinin başında olduğunu duyuran Adahan,” Personelimiz iş başında. 12 ve 13. Maaşları da imkânlarımız dâhilinde ödeyerek sağlıklı günler dileriz” şeklinde konuştu.