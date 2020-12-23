Türkmenköy, Akdoğan, Nergisli, Pile, Akıncılar 5 köyde iç bulaş paniği

Sağlık Bakanı Ali Pilli yerel bulaşın Akdoğan, Türkmenköy, Pile’de görüldüğünü ve vakaların güney kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Devrim DEMİR

‘Yerel bulaş’ Mesarya’yı sardı… Akdoğan’da önceki gün Covid- 19 pozitif tespit edilen bir anne kızın ardından berber ve veteriner personelinde de pozitif vakalara rastlandı. Nergisli’de tespit edilen bir vakanın ise çok sayıda temaslısı olduğu açıklandı…

Akdoğan ve çevre köylerden yüzlerce temaslı toplanırken dün Akdoğan Belediyesi tarafından yapılan çağrısı üzerine, Kültür ve Gençlik Merkezinde 300 kişiye test yapıldı.

Öncelik esnaf, market, kasap ve belediye çalışanlarının yanı sıra temaslılara tanındı.

Duyuru sonrası çevre köylerden de çok sayıda kişide PCR testi için Akdoğan’a geldi, test sayısı sınırlı olması nedeniyle Akdoğan geneline test yapılamadı.

Yerel bulaşın hızla yayıldığı haberleri üzerine dün çok sayıda veli çocuklarını okula göndermedi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, gelişmelerle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yerel bulaşın Akdoğan, Türkmenköy, Pile’de görüldüğünü ve vakaların Güney kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Pilli: “Türkmenköy, Akdoğan, Pile’de bulaş var…”

Sağlık Bakanı Ali Pilli yerel bulaşın Akdoğan, Türkmenköy, Pile’de görüldüğünü ve vakaların güney kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kıbrısı’n güneyinden bulaşın çok fazla olduğuna işaret eden Pilli, “Herkes bunu kabul etsin son günlerde Akdoğan, Türkmenköy, Pile köylerinde bir bulaşın olduğu görülmekte ve bu bulaş ne yazık ki güney kaynaklı herkes bunu kabul etsin. Biz bulaşın güney kaynaklı olduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu.

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif:

“Temaslılarla ilgili Sağlık Bakanlığı yardım istedi”

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, köy genelinde temaslı sayısının tam net olmadığını ifade etti, “Okullarda ciddi bir tedirginlik söz konusu, Türkmenköy, Yiğitler, Akıncılar, İnönü ve çok sayıda çevre köylerden bir bulaş var” dedi.

Akdoğan’ın yaklaşık üç bin nüfusa sahip olduğunu ifade eden Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, çıkan 5 pozitif vakanın yanı sıra veterinerde çalışan ve çevre köylerde oturan iki kişinin de pozitif olduğunu söyledi.

Latif, iki çocuk annesi bir kadının gribal enfeksiyon şikayetleri olduğunu hastaneye başvurduğunu testinin negatif çıktığını anlattı.

Şikâyetleri artarak devam eden kadının annesinin de benzer şikâyetlerinin ortaya çıkması ile yeniden test yaptıklarını pozitif olduklarının tespit edildiğini ifade etti.

Anne kızın ve çekirdek ailenin hemen karantinaya alındığını ifade eden Latif, Sağlık Bakanlığının bu konuda yardım talep ederek temaslı listesi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Hamile kadın, çocuk ve birçok kişi karantinada…

Akdoğan ve çevre köylerden yüzlerce temaslı toplanırken dün Akdoğan Belediyesi tarafından yapılan çağrı üzerine, Kültür ve Gençlik Merkezinde 300 kişiye test yapıldı.

Akdoğan köyünde aynı aileden 6 aylık hamile bir kadının, küçük bir çocuğun ve temaslı çok sayıda kişinin de tespit edilerek karantinaya alındığını anlatan Latif, “Pozitif çıkan iki çocuk annesinin kardeşinin köyde Veteriner dükkânı mevcut. Onlarda temaslı olarak alınırken veterinerde çalışan iki personelin test sonuçları pozitif çıktı.

Personelden biri Nergisli biri Dilekkaya köyünden. Üç bin kişilik köyde çevre köylerden gelen her gün sayısız kişi mevcut, temaslıların büyük kısmı pozitif çıkanların yardımı ile tespit edilmeye devam ediyor” dedi.

Berber, eşi, kızı, damadı ve torunu karantinada…

Pozitif çıkan ailenin yakın temaslı olan ve köyde berber dükkanı olan bir kişinin de testinin pozitif çıktığını anlatan Ahmet Latif, berberle beraber eşinin kızı ve damadının yanı sıra torununun da karantinaya alındığını söyledi.

Yapılan araştırmalarda berberin boş zamanlarını kahvehanede geçirdiğini de tespit ettiklerini ifade eden Latif, “Berberin çok sayıda temaslısı var. Kahve potansiyel yayma noktası stres ve heyecandan berber temaslılarını veremedi bilinçli yapılan bir hareket değil, Sağlık Bakanlığı bizden yardım istedi. Bugün çok büyük bir temaslı kısmına ulaşıldı, 300 kişiye öncelikli olarak esnaf, kasap, market, kahvehane ve belediye çalışanlarına test yapıldı” şeklinde konuştu.

“Temaslı sayısı net değil, okullarda ciddi bir panik var”

Köy genelinde temaslı sayısının tam net olmadığını ifade eden Latif, “Herkes şu an potansiyel bir hasta gibi kendini kabul etsin ve üzerine düşen görevi yapsın. Okullarda ciddi bir tedirginlik söz konusu, Türkmenköy, Yiğitler, Akıncılar, İnönü ve çok sayıda çevre köylerden bir bulaş var. Akdoğan Belediyesi olarak kamusal alanlar, okullar, bankalar ve birçok nokta ilaçlanıyor. Aldığımız tedbirleri artarak devam ettirme kararı aldık. Halka büyük görevler düşmekte.

Çok sayıda kişi geldi ancak test eksikliği nedeniyle sınırlı yapıldı. Hayalimiz bin üstünde testti ancak testler az geldi. Çevre köylerden gelenlere yardımcı olamadık. Bu aşamada hükümet Mart ayında çok az vaka ile kapanıp tedbir alırken, bu süre iyi gözetilerek gerek okullar gerek toplu yerler için ciddi tedbirler almalı” şeklinde konuştu.

Nergisli’de bulaş…

Nergisli’de Covid- 19 tespiti olduğunu açıklayan Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş ise 1 kişinin pozitif olduğunu, belediye personeli dahil çok sayıda temaslısı bulunduğunu söyledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş "Nergisli köyünde bulaşın hâkim olduğunu" açıkladı.

Nergisli köyünde 1 kişinin pozitif çıktığını ve çok sayıda temaslısı olduğu yönünde bilgi veren Öztaş, belediye personelinden de temaslı olduğunu söyledi.

Öztaş, köyde "her yerin ilaçlandığını" belirterek belediye personeline bugün PCR testi yapılacağını duyurdu.