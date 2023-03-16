"Çocukların katilleri belli, gereğini birkaç ay sonra yapacağımı ailelere anlatmak için oraya gittim"

Türkiye Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, depremde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerini ziyaret etti.

Karakaya, Konuklu, Yiğittürk, İş, Dağlı, Çetintaş, Kılıç ve Çetiner ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden çocukların mezarlarına çiçek bırakarak dua etti.

CHP lideri, Kuzey Kıbrıs dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda “Orada bir cinayet işlendi, bunun başka adı yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, İsias Otel’de hayatını kaybeden tur operatörlerinin ailelerini de ziyaret edeceğini söyledi.

"İktidar KKTC’li yurttaşlara kulaklarını kapadı, başsağlığı dilemeyi bile çok gördü" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Büyük, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor, herkes feryat içinde. Bizde babası ölene yetim, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz?

Çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak.

Şampiyon Melekler’i unutmayacağım, Sinan Ateş’i unutmayacağım, Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Sevgili halkım, sen de unutma.” (

Kılıçdaroğlu’na şampiyon melekler forması hediye edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte

depremde Adıyaman İsias Hotel’de hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerine taziye ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret esnasında Kemal Kılıçdaroğlu’na forma hediye edildi.