“Çocukların geleceğiyle ilgili belirleyici olan en önemli şey; ebeveynlerin çocuklarına verdikleri güven ortamı"

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, çocukların değeri veya geleceği için sınavlar veya notların belirleyici olmadığını, çocukların geleceği ile ilgili belirleyici olan en önemli şeyin; ebeveynlerin bu sistem içerisinde çocuklarına verdikleri koşulsuz sevgi ve güven ortamı olduğunu vurguladı.

Uzm. Psikolog Bleda Tilki, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği adına yaptığı yazılı açıklamada, çocukları küçük yaştan akademik olarak desteklemenin yanında, yeteneklerini de keşfetmesi ve geliştirmesi için adımlar atılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tilki, ülkede belli dönemlerde yapılan koleje giriş sınavlarının, çocukları aldığı not itibarıyla başarılı-başarısız olarak nitelendiren bir sistem olduğuna dikkat çekerek, bu sistemin, sadece çocuk için değil, ebeveyn ve öğretmenlerin de başarısını göstereceği için kaygı verici olduğunu kaydetti.

Tilki, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği olarak, kolej sınavlarına giren tüm öğrencileri kutlarken, bu sınav döneminde yaşanan problemlere dikkat çekti.

Sınavların, eğitim sisteminin bir parçası olmakla birlikte, küçük yaştan itibaren çocukların aşina olduğu bir durum olduğunu ifade eden Tilki, sınavların yanı sıra, koleje giriş için yapılan sınavların ise ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tilki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çocukluk yılları, gelişim dönemleri itibariyle, sosyal uyum, kabul, ebeveyn onayı, kendilik gelişimi gibi süreçleri kapsayıcıdır ve son derece önemlidir. Bu yıllarda bu kaygıları zaten taşıyan çocuk, başarılı-başarısız diye damgalanacağı, hayatının dönüm noktası olduğuna inandırıldığı sınavlara hazırlanmaya başladığı zaman; sınav kaygısı veya sosyal uyum zorluğu görülmeye başlanılabilir.

Bu dönemde ebeveyn onayını almak için başarılı olmak zorunda olduğuna inanan birçok çocuk vardır. Bunun yanında, koleji kazanamadığında başka bir seçeneğinin olmayacağını düşünen, kendini yetersiz ve değersiz hisseden çocukların da varlığına dikkat edilmelidir.

Unutulmamalıdır ki; çocukların değeri veya geleceği için sınavlar veya notlar belirleyici değildir. Çocukların geleceği ile ilgili belirleyici olan en önemli şey; ebeveynlerin bu sistem içerisinde çocuklarına verdikleri koşulsuz sevgi ve güven ortamıdır.”

Tilki, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği olarak, her çocuğun biricik olduğunu, yetenek ve gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunun bilincinde olarak, yaratılan bu eğitim sisteminin başarıya değil, çocuğun öz değerine odaklanması gerektiğine inanç belirtti.