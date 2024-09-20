Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) hükümetin okul açma veya kapama kararına itibar etmeden pazartesi günü her çocuğun okula gönderilmesini istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Mili Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir şey olmamış gibi okulların açılacağını beyan ettiğini ancak bu konuda güvenlerinin zedelendiğini belirtti.

Maviş'in açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu kaos, her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hale geliyor ve bu krizin baş sorumlusu, halkı ve çocuklarımızı hiçe sayan hükümettir. Okulların açılamaması, sadece plansızlığın değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğinin bilinçli olarak sabote edildiğinin bir göstergesidir.

Siyasi çıkarlar uğruna çocuklarımızın eğitimi göz ardı edilerek, onların en temel hakkı olan eğitim, hükümetin siyasi oyunlarına kurban edilmiştir.

Ailelere çağrımız, çocuklarınızın eğitim hakkını gasp edenlere karşı ayağa kalkın!

Çocuklarınızı okula gönderin ve hükümetin başka bir oyun oynamasına müsaade etmeyin!

Eğitim Bakanlığı hiçbir şey olmamış gibi okulların açılacağını beyan etse de, bu konuda güvenimiz zedelenmiştir. Bu yüzden Hükümetin okul açma/kapama kararına itibar etmeden, Pazartesi günü her çocuğun okulunda olmasını istiyoruz.

Çocuklarımızın geleceği, birkaç politikacının kişisel çıkarlarına feda edilmemelidir. Çocukların umutlarını çalanlara, yarınlarını karartanlara karşı mücadelemiz devam edecektir."