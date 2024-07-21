"Çocuklarımız elektrik kesintilerini soruyor, yanıt veremiyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekti.

Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun kendisine kesintilerle ilgili sorular sorduğunu ancak oğluna içinden geçen cevapları veremediğini belirtti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Oğlum konuşuyor artık. Yanıtlanması güç sorular da soruyor bazen. Büyük mutluluk…

Sabahın dördüne kadar elektrik kesik. Rahat bir uyku uyuması imkansız.

Soruyor: “Baba klima neden çalışmıyor?”

“Elektrik kesik babam”.

“Niçin kesildi?”

Sorusunun yanıtı değil biliyorum ama “gelecek babam. Merak etme” diyorum.

“Ne zaman gelecek?”

“Bilmiyorum”… diyemiyorum.

“Dedenin çocukluğunda vantilatör bile yoktu, çok zor günlerdi. Babanın çocukluğunda klima yoktu, zor günlerdi. Sen yine şanslısın, klima var” gibi bir hikayeye de dalamıyorum çünkü belli olmaz, 'ama çalışmıyor' diyebilir.

Medeniyete ulaşmış ülkelerdeki çocuklar, benim çocuğum, bizim çocuklarımız…

Söylediğime ne anlam yükleyecek bilmiyorum. Onun için söylemiyorum ama aklımdan şu cümle geçiyor: Senden de, bu ülkedeki tüm çocuklardan da özür dilerim babam…"