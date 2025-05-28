Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocukları ve ailelerini Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlenecek dopdolu bir etkinlikte buluşturuyor. “Çocuklar konuşursa, dünya güzelleşir!” sloganıyla yola çıkan etkinlikte, çocukların sesine kulak verilerek onların renkli dünyasına birlikte adım atılması hedefleniyor.

Festival gibi etkinlik

1 Haziran 2025 Pazar günü saat 17:00-21:00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, çocuklar birbirinden renkli stantlarda hem eğlenecek hem de bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. El işi atölyeleri, yüz boyama, kitap köşesi, mini bilim etkinlikleri ve oyun alanlarıyla çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlanacak.

Sahne performansları ve geleneksel oyunlar

Etkinlik boyunca sahnede çocukların yer alacağı dans gösterileri, şarkılar, şiirler ve tiyatro performansları sahnelenecek. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar da gün boyunca çocuklarla birlikte yeniden canlandırılacak.

Kültürümüzle buluşma zamanı

Etkinlikte sadece eğlence değil, kültürel miras da ön planda olacak. Kıbrıs’a özgü lezzetler ve tatlar stantlarda yer alacak, çocuklar bu sayede hem eğlenecek hem de kültürleriyle bağ kuracak.

Herkese açık ve ücretsiz

CTP Kadın Örgütü’nün düzenlediği etkinlik, tüm çocuklara ve ailelerine açık ve ücretsiz olacak. Amaç; çocukların hayal gücüne, sesine ve enerjisine alan açmak, onları mutlu edecek, özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratmak.

Etkinlik Bilgileri:

Tarih: 1 Haziran 2025 Pazar

Saat: 17:00 – 21:00

Yer: Kızılbaş Parkı, Lefkoşa

Düzenleyen: CTP Kadın Örgütü