“Çocuk, resmi şikayetten önce arkadaşına anlattı”

Demirhan bölgesinde meydana gelen “Çocuğun Cinsel İstismarı Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz " suçlarından tutuklanan A.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili yeni gelişmeler, mahkemeye yansıdı. Polis, olayın 17 Haziran’da bildirildiğini, şikayet yapılmadan 20 gün önce çocuğun bir akranına olanları anlattığını, arkadaşının da yaşananları babasına söylemesi gerektiğini, kız çocuğunun babasına anlatması üzerine şikayetin yapıldığını açıkladı.

Zanlı, teminatla serbest bırakıldı, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının; 12 Mart tarihinde, Ercan Havalimanı çemberinde, 12 yaşındaki çocuğu araç içerisinde öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının Balıkesir anayolunu girdiklerinde araç içerisinde çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Polis, olayın 17 Haziran 2025 tarihinde rapor edildiğini, zanlının aynı gün soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının sözlü beyanında suçlamaları kabul etmediğini, sürekli kız çocuğu ve annesiyle gezmeye gittiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıyla ilgili iddiaların araştırılması için Kent Güvenlik Kamerası ile çevre güvenlik kameralarının, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının incelenecek olan emarelere etki edemeyeceğini söyledi.

Polis, ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise polise sorular yöneltti ve ilk şikâyetin kime yapıldığını sorguladı.

Polis, olayın 17 Haziran’da bildirildiğini, şikayet yapılmadan 20 gün önce çocuğun bir akranına olanları anlattığını, arkadaşının da yaşananları babasına söylemesi gerektiğini, kız çocuğunun babasına anlatması üzerine şikayetin yapıldığını kaydetti.

Polis, müştekinin arkadaşından ifade aldıklarını da belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.