YENİDÜZEN - Özel

Mağusa Meslek Lisesi’ndeki ‘Biyomedikal Teknolojileri’ bölümüne Haziran ayında kayıt yaptırdıklarını ifade eden bazı öğrenci velileri, okul kiyafetlerini alıp gerekli hazırlıkları yapmalarına karşın dün aranarak ‘bölüm açılmayacak, başka bölüme veya başka okula gidin’ yanıtını aldıklarını söyledi, yaşadıkları mağduriyeti YENİDÜZEN’e aktardı.

Veliler, Mağusa Meslek Lisesi’nde çocuğunu kayıt yaptıracak bölüm bulamadığı ve düz liselerde de tercih edilen bölümlerin dolduğunu anlatarak “Çocuğumuz ortada kaldı” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Orta Eğitim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Mesleki Teknik Dairesi Müdürlüğü’nün alanı olduğunu bilgisini paylaşırken, söz konusu müdürlüğe ulaşmak mümkün olmadı.

Orta eğitim ve liselerde bugün çalacak olan ilk ders zili ile çocuklarının okula gidemeyeceğine sitem eden veliler, yapılan son dakika bildirimi ardından mağdur olduklarını, sınıfta 5-6 öğrencinin olduğunu ve bunların yanında katılmak isteyen bazı öğrencilerin de ‘bölüm açılmayacak’ denilerek geri çevrilmesine tepki gösterdi.

Söz konusu velilerden Elvan Şenol, okulda çocuğunun tercih edebileceği bölüm olmadığı için okul kayıt ücretinin de geri verildiğini anlatarak, “Kıyafetlerini de aldık, her şeyimiz hazırdı ama çocuk bugün okula bile gidemedi” dedi.

Mağdur olduğunu ifade eden bir diğer veli Emine Arık ise “Çocuğumuz ortada kaldı. Hangi okula gidebileceğini bilemiyoruz. Hiçbir yerde kaydı yok ve her yer dolu dediler. Rezalet bir durum” diyerek yaşananları anlattı…

Mağdur olduğunu savunan veliler ne söyledi?

Elvan Şenol:

“Son gün, son saat böyle bir durumla karşımıza çıkıldı”

“Çanakkale Ortaokulu çıkışlıyız, Mağusa Meslek Lisesi için Biyomedikal Cihazları Bölümüne tercih yaptı ve kabul aldı. Haziran ayında bu tercihler açıldığı zaman kaydımızı yaptık. Bize 5 öğrencinin bunu tercih ettiği söylendi ama ‘bölümdeki sayı az bekleyin’ falan denmedi. Okul bizi bugün (dün) aradı ve bakanlık bölümü kapattı dedi. Okula kayıt ücretini geri ödediler çünkü o okulda çocuğun tercih edebileceği bölüm yoktu.

Meslek lisesinin gidebileceği tüm bölümleri doldu, düz liselerde de çocuğun yatkın olduğu bölümler doldu ve mecburen istemediği bir bölüme yazıldı.

Bakanlığın bugün (dün) saat 1’de mi aklına bu geldi? Yarın (bugün) okul açılıyor, kıyafetlerimiz bile her şeyimiz hazır, pantolonumuzun paçalarını dahi katlayıp düzelttik. Çocuğumuzun morali çok bozuldu.

Beş kişi bu mağduriyeti yaşadık, iki kişi daha kayda gitmiş, bölüm açılmaz demişler. Neden bize bunun için önceden bilgi verilmedi. Kabul edildi ve son gün son saat böyle bir durumla karşımıza çıkıldı.”

Emine Arık:

“Bu rezalet bir durum. Hiçbir yerde kaydı yok ve her yer dolu dediler”

“Çocuğu okula yazdırdık, sabah kıyafetlerini de aldık, öğlen 1’de telefon aldık, bölüm açılmayacak diye. Aynı okulda olan bölümler benim oğluma uygun değildi. Kıyafetleri de çarşamba günü geri ödeyeceklerini söylediler. Bakanlıktan gelen haber üzerine bu yapılmış. Bu rezalet bir durum. Çocuğumuz ortada kaldı. Başka okula almak istedik, tüm bölümler doldu dediler. Çocuğum yarın okula gidemeyecek. Hangi okula gidebileceğini bilemiyoruz. Hiçbir yerde kaydı yok ve her yer dolu dediler. Bizi adeta moda bölümüne girmesi için mecbur ettiler. Rezalet bir durum.”