ÇMO: “Şartnamede hiçbir yasal mevzuattan bahsedilmiyor”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nin Özelleştirilmesi ihalesinin şartnamesini eleştirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gelecek 30 yıllık katı atık politikasını belirleyecek ihale ve sonraki süreçle ilgili Çevre Mühendisleri Odası’ndan görüş alınmadığını savunuldu.

Şartname dosyasında yapılacak işle alakalı hiçbir teknik bilgi veya veri bulunmadığı da ifade edilerek, “İhale süreci hangi fizibilite çalışmasına veya hangi bilimsel verilere göre yönetilmiştir? Ülkedeki nüfus ve atık miktarı bilinmezken, atık karakterizasyonu yapılmamışken, şartname hangi uzmanların çalıştığı, hangi fizibiliteye göre hazırlanmış ve yayınlanmıştır?” diye soruldu.

“Şartnamede hiçbir yasal mevzuattan bahsedilmiyor” denilen açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Sözleşme kapsamında hangi yasal mevzuata uyulacak? Ülkemize yasal olarak atık ithali yasak ama bu şartnamede buna atıf yapılmadığı gibi herhangi bir sınırlandırma da yapılmıyor. Bu ihale kapsamında yurt dışından atık getirilmesi mümkün mü? Mümkün değilse şartnamenin hangi bölümünde bu kısıtlanmıştır? Tesise hangi tür atıkların kabulü yapılacağı belirtilmemiştir. ‘II. Sınıf katı atık düzenli depolama’ deniyor ama şartnamede herhangi bir düzenli depolama veya II. Sınıf tanımı yapılmamıştır.

KTMMOB Yasası gereğince tüm projeler ilgili odaya faal, uygulamacı veya geçici üye olarak kayıtlı bulunan kişiler tarafından tasarlanmalıdır. Peki bu ihaleyi içeren proje kim tarafından tasarlanmıştır?”