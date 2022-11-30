Cinsiyet kotası Meclis’te: 30 dakika ara verildi, komiteye taşındı
"Cinsiyet kotası" konusu Meclis Genel Kurulu'nun gündemine getirildi. Olağanüstü toplanan Meclis oturumuna 30 dakika ara verildi, konu komiteye taşındı.
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Yerel seçimde yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal olan belediye meclis listelerinin yeniden düzenlenmesine olanak sağlayacak Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi Meclis’te gündeme geldi.
Meclis Genel Kurulu, saat 15.00’te olağanüstü toplandı, Danışma Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı kararın ivedilikle Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine karar verildi.
Komite toplantısı için Meclis oturumuna 30 dakika ara verildi.
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Etiketler : meclis, Cumhuriyet Meclisi, cinsiyet kotası