Cinsiyet kotasına ilişkin düzenleme oybirliğiyle geçti
Yerel seçimde yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal olan belediye meclis listelerinin yeniden düzenlenmesine olanak sağlayacak Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi, Meclis’ten oybirliğiyle geçti.
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Yerel seçimde yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal olan belediye meclis listelerinin yeniden düzenlenmesine olanak sağlayacak Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi, Meclis’ten oybirliğiyle geçti.
Meclis Genel Kurulu, saat 15.00’te olağanüstü toplandı, Danışma Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar ivedilikle Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşüldü.
Komite toplantısı için Meclis oturumuna 30 dakika ara verildi.
Verilen aranın ardından Meclis yeniden toplandı, öneri oybirliğiyle kabul edildi.
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Etiketler : meclis, cinsiyet kotası