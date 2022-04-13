Cinsiyet eşitliği eylem planına tepki: “Sivil toplum süreçten dışlandı”

İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, her iki toplum liderinin katılımıyla eylem planın lansman gecesini düzenledi.

İnsan Hakları Platformu İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Programı Koordinatörü Avukat Fezile Osum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, Eylem Planı’nın oluşturma sürecine sivil toplum örgütlerinin dahil edilmediğini, eylem planı lansmanına katkı sunmayı teklif etmelerine rağmen etkinliğe dahi davet edilmediklerini kaydetti. Osum paylaşımında şu ifadelerde bulundu “Sivil toplumun katılımını ele alan bir planda başından toplumsal cinsiyet ve insan hakları alanında çalışan sivil toplumun dışlanması aslında niyeti ortaya koyuyor. Eşit ve tam katılım bilgiye erişimi ve şeffaflığı gerektirir. Alanda emek veren kimsenin doğru düzgün göremediği, katkıda bile bulunamadığı böyle bir planın hedefi nasıl "eşit ve tam katılım" olabilir?”

Osum’un paylaşımı şöyle:

İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi bu akşam liderlerin katılımıyla kadınların barış süreçlerine katılımlarını güçlendirmeyi hedefleyen eylem planının lansmanını yaptı. Gerçekten barış süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin yer almasına dair siyasi bir irade bu dönemde ortaya çıkar mı? Ben sanmıyorum. Fakat yine de bu planın hazırlanması ve duyurulmasına giden süreçte not edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken şeyler olduğuna inanıyorum.

Eylem planı hazırlanırken alanda yıllardır iş yapan sivil toplum örgütleri süreçten dışlandı, bu bir yana eylem planı lansmanına bile katkı sunmayı istediklerini belirtmelerine rağmen davet edilmediler. Eylem planı kadınların barış süreçlerine tam, eşit ve anlamlı temsilinin nasıl sağlanacağı, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin süreçte sağlanmasını ve sivil toplumla nasıl ilişki kurulacağını ele alıyormuş!

Şöyle diyelim:

1- Toplumsal cinsiyet dediğiniz mefhum sadece kadınlardan oluşmuyor. Kadınları barış süreçlerinde aralara serpiştirmeye çalışınca da kusura bakmayın hiçbir şey değişmiyor.

2- Sivil toplumun katılımını ele alan bir planda başından toplumsal cinsiyet ve insan hakları alanında çalışan sivil toplumun dışlanması aslında niyeti ortaya koyuyor.

3- Eşit ve tam katılım bilgiye erişimi ve şeffaflığı gerektirir. Alanda emek veren kimsenin doğru düzgün göremediği, katkıda bile bulunamadığı böyle bir planın hedefi nasıl "eşit ve tam katılım" olabilir?