‘Cinsel saldırı’ zanlısı, teminatla serbest

Lefkoşa’da Marmara Parkı 'nda meydana gelen ‘Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.T dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya dek teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı H.T’nin ‘Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk’ suçları ile tutuklandığını belirtti.

Polis, 14 Kasım akşamı Marmara Parkı içerisindeki zanlının 234 promil alkol tesiri altında bankta oturan 17 yaşındaki E.K’ye cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)



