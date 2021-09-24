‘Cinsel saldırı’ suçuna hükümsüz tutukluluk

Ortaköy’de meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı C.T teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlının “Cinsel saldırı”, “Cinsel taciz” ve “Darp” suçlarını işlediğini söyledi. Sevinç, 17 Ağustos saat 09.00 sularında zanlının Lefkoşa’da bulunan evine gelen kişiyi ev içine davet ettiğini belirterek, içeriye girdikten sonra kişinin izni dışında cinsel saldırı uyguladığını söyledi. Sevinç, olayın polisin bilgisine 9 Eylül’de geldiğine işaret ederek, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının kaçak olduğunun da tespit edildiğini söyleyen polis, C.T’nin davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.