“Cinayete neden arayıp normalleştirme”
İskele’nin Long Beach bölgesindeki bir inşaat alanında 25 Ocak tarihinde vahşice öldürülen Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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YENİDÜZEN
İskele’nin Long Beach bölgesindeki bir inşaat alanında 25 Ocak tarihinde vahşice öldürülen Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Katil zanlısının yargıç önüne çıkarılmasından önce Helin’in yakınları ve bölge halkı, mahkeme önünde pankartlarla eylem düzenledi.
Mahkeme önünde toplanan insanlar, “Meclis göreve, yasayı güncelle”, “Vahşeti magazinleştirme”, “Tanı koy, rehabilite et, önle” ve “Cinayete neden arayıp normalleştirme” yazılı pankartlar açtı.
Bugünkü davada, zanlının yargıç karşısında sorgulanması ve olayla ilgili detayları anlatması bekleniyor.
Bu kapsamda, ailenin salona alınmadığı öğrenildi.
Davanın gün boyu devam edeceği ifade ediliyor…
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