Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde damardan verilen bir ilaç sonrası yoğun bakıma alınan daha sonra da hayatını kaybeden 50 yaşındaki Şöhret Artuğlu’nun ailesi “ihmal” olduğunu iddia ediyor.

Hastaneye yalnızca tomografi çekimi ve bazı tetkikler için yatırılan 50 yaşındaki Şöhret Artuğlu’nun ailesi, bu olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek hukuki mücadele başlattı.

Özgür Gazete’ye konuşan ailenin iddiasına göre, genç kadına daha önce bildirilen antibiyotik alerjisi doktor tarafından yazılı ve sözlü olarak hastane yetkililerine iletilmişti. Ancak sabah saat 06.00 sularında damardan yapılan ilaç uygulaması sonrası genç kadın fenalaştı ve tekrar kendine gelemedi.

Genç kadının annesi Sema Artuğlu, yaşananları "Kızımın alerjisini bildirmemize rağmen dikkate alınmadı. O ilacı vererek katlettiler" sözleriyle ifade etti.

Özgür Gazete ve sosyal medyadaki yayınlarıyla öne çıkan Serdinç Maypa’nın gündeme getirdiği olayla ilgili polis soruştuması talep ediliyor.

“Cihazlar çalışmadı, müdahale yetersizdi”

Baba Koray Artuğlu ise kızının kalbinin durması sonrası müdahale edilmeye çalışıldığını ancak yoğun bakımda gerekli ekipmanların çalışmadığını belirtti. 40 dakika boyunca yapılan müdahalelerin sonuç vermediğini söyleyen acılı baba, yaşananlara isyan etti.

"Gözümün önünde gitti"

Genç kadının nişanlısı Kozan Kasapoğlu da olay anında yanında olmadığını ancak genç kadının kendisini arayarak, "Bana ne yaptılar, nefes alamıyorum" dediğini aktardı. Hemen hastaneye koştuğunu belirten Kasapoğlu, "Yanına gittiğimde kollarımda bayıldı, bir daha da uyanmadı" diye konuştu.

ÖZGÜR GAZETE'NİN RÖPORTAJI İÇİN TIKLAYINIZ...