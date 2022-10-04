“Ciddi konular, hükümet içinde pazarlık meselesi olarak ele alınıyor”

Üst’El Hükümeti’nin küçük ortaklarından, YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “yeni havayolu şirketi” ve “4,5 – 5G ihalesi” konusunda kabine içinde sıkıntılar yaşanmasından şikayetçi olduğu ve hükümetten ayrılma tehditleri savurduğunu anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tüm bu gelişmelere karşın hükümetin geri kalanının “sessizliğini” koruduğuna dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, Arıklı’nın sözünü ettiği konularda anlaşılmayan noktaların ne olduğuna dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığını belirterek, esas sorunun bu olmadığını ifade etti.

Erhürman, “Esas sorun, bu kadar ciddi konuların, şeffaflıktan tamamen uzak biçimde, hükumet içinde pazarlık meselesi haline getirilecek bir ciddiyetsizlikle ele alınmaya devam edilmesi! Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!” dedi.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sn. Arıklı "yeni hava yolu" (bir ara "milli"ydi) için Bakanlar Kurulu'ndan onay alamamaktan, 4,5-5G ihalesinde sıkıntılar yaşanmasından şikayetçi! Hatta hükumetten ayrılma tehditleri savuracak kadar!

Hükumetin geri kalanı ise "sorun"un ne olduğu konusunda sessiz. Anlaşılamayan nedir? Kimse bilmiyor. Ama esas sorun bu değil! Esas sorun, bu kadar ciddi konuların, şeffaflıktan tamamen uzak biçimde, hükumet içinde pazarlık meselesi haline getirilecek bir ciddiyetsizlikle ele alınmaya devam edilmesi!

Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!”