Cezaevine gönderildiler

Gönyeli’de devriye gezen ekipler tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek tutuklanan 3 şahıs Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Batuhan Kaya ile Diren Nas, zanlıların Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından tespit edilen A.C ile A.G’nin 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 34 gün ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, N.M.’nin ise 1 Ekim 2024 tarihinde saat 20.11 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 20 Kasım 2021’den beri bin 46 gün ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiğini belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden ifade alındığını, ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının teyit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.