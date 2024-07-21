Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Doğu yaşamını yitirdi
Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan 45 yaşındaki Mehmet Doğu yaşamın yitirdi.
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Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan 45 yaşındaki Mehmet Doğu yaşamın yitirdi.
Sabah 09.00 sıralarında aniden rahatsızlanan 45 yaşındaki Doğu'nun, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiği açıklandı.
45 yaşındaki Mehmet Doğu'nun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli alacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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