Cezaevinde bulunan Ersoy, Türkiye’ye iade ediliyor

İngiltere’de “çete kurma” ile “uyuşturucu” suçlarından aranan ve 2019 yılından bu yana iki farklı uyuşturucu suçundan 9 yıl ve 7 aylık hapis cezalarına çarptırılan, Ekin Ersoy’un, Türkiye Cumhuriyeti’ne nakledilmesine karar verildi.

23 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu, "Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan 5 Kasım 2019’da 9 yıl, "Uyuşturucu Madde Alma" suçundan ise 29 Mayıs 2020’da 7 ay hapis cezasına mahkum edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Ekin Ersoy’un, “KKTC ile TC Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi Yasası” uyarınca, TC’ye nakledilmesine karar verdi.

Ersoy, 2016 yılında “7 gram hintkeneviri tasarrufundan” tutuklanmış, teminatla serbest kalmasının ardından, 2017 yılında 1 kilo 700 gram kadar hintkeneviri ve 70 gram kokaini satışa hazır halde bulundurmaktan tutuklanmıştı.