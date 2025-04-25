Ceza ehliyeti yok, Türkiye’ye ihraç edilecek

Lefkoşa’da külliye inşaatında amcasının oğlunu bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Ö.B. hakkında, ceza ehliyeti bulunmadığı yönünde rapor alındı. Polis, zanlının Türkiye’ye ihraç edilerek tedavisinin orada sürdürülmesinin uygun görüldüğünü ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Bu sürecin tamamlanabilmesi için mahkemeden 7 gün ek süre talep edildi.

Mahkemede aktarılan olgulara göre, 17 Nisan’da zanlının gıyabında ek tutukluluk emri alındı. Bu süreçte Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavisi süren zanlının, ceza ehliyetinin bulunmadığı, soyutlama ve muhakeme yetisinin olmadığına dair doktor raporu olduğu belirtildi.

Polis memuru, zanlı Ö.B.’nin 9 Nisan 2025’te, Metehan’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşaat alanında, psikolojik sorunları nedeniyle ve rüyalarında sürekli gördüğünü söylediği amcasının oğlu M.B.’yi yemekhanenin önünde bıçakladığını söyledi. M.B.’nin dirseğinden, alnından, sırtından ve dudağından yaralandığı; kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Polis, zanlının ifadesinde M.B.’yi rüyalarında sıkça gördüğünü, ondan kurtulmak amacıyla bıçakladığını söylediğini aktardı. Zanlı, 11 Nisan’da hastaneye kontrole götürülmüş, ardından yatılı tedavi görmesine karar verilmişti.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.