Çetin Karaokçu son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaydeden Gönyeli'nin sevilen isimlerinden Çetin Karaokçu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Hayatını kaydeden Gönyeli'nin sevilen isimlerinden Çetin Karaokçu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Gönyeli Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Karaokçu'nun naaşı Gönyeli Alayköy Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.
Çetin Karaokçu, gazeteci-yazar ve uzun yıllar Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanlığı görevini de yapan Hasan Karaokçu'nun abisiydi.
Çetin Karaokçu, Gönyeli Belediyesi'nde çalıştıktan sonra emekli olmuş ve bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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