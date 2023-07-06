Cesurer: “Yaşanacak sorunların sorumlusu Kıb-Tek olmayacaktır”
El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yarından itibaren KIB-TEK’te yaşanacak sorunların sorumlusunun çalışanlar olmayacağını kaydetti.
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El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yarından itibaren KIB-TEK’te yaşanacak sorunların sorumlusunun çalışanlar olmayacağını kaydetti.
Açıklama şöyle:
“Teknecik üretim santrallerinde yaşanan sorunlar, yapılmayan bakımlar, yaşanan elektrik kesintileri, mobil santrallerin işletmesinin Kıb-Tek 'e devredilmemesi ve olmayan yönetim nedeni ile el-sen yönetim kurulunun almış olduğu kararlar sonucunda yarından itibaren yaşanacak sorunların sorumlusu çalışanlar olmayacaktır.”
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