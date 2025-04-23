Çeşitli olaylarda 5 kişi tutuklandı, iki işletmeye yasal işlem başlatıldı

Girne’de bugün yapılan operasyonda, T.C. (E-63) ve N.S. (K-39) isimli şahısların kullandığı araçta gümrüğe beyan edilmeyen 21 kol saati, 21 akıllı kol saati, 20 güneş gözlüğü, 13 kablosuz telefon şarj aleti ve 1 telefon kulaklığı ele geçirildi.

Polisin Basın Bülteni’ne göre, söz konusu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Alkollü 3 kişi çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı tutuklandı

Girne ve Akdoğan’da alkollü içki tesiri altında olan ve yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen M.G. (K-33), İ.K. (E-38) ve F.Y. (E-27) ise tutuklandı.

Kapama saatine ve müzik iznine riayetsizlik

Girne’de bugün yapılan denetimlerde bir işletmenin kapama saatine uymadığı, başka bir işletmenin ise müzik yayını için alınan izin koşullarına uymadığı tespit edildi. İlgili işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa-Mağusa ana yolu üzerinde yangın

Lefkoşa-Mağusa ana yolu üzerinde dün çıkan yangında ise 13 dönümlük alanda bulunan kuru otlar yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Girne’de trafik kazası: 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Girne’de dün meydana gelen kazada ise Abdullah İskender (31) yönetimindeki araç, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 5 yaşındaki Fatma Zehra Ünal’a çarptı.

Yaralanan Ünal, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.